Juventus, retroscena Bonucci: “In estate mi voleva il Manchester United”

Leonardo Bonucci svela l'offerta ricevuta in estate: "Mi voleva il Manchester United, ma volevo tornare a casa alla Juventus".

Alla viglia di Manchester United-Juventus spunta un curioso retroscena di mercato riguardante Leonardo Bonucci, che ha raccontato di aver ricevuto un'offerta proprio dai Red Devils questa estate. Poi il richiamo bianconero lo ha riportato alla corte di Allegri.

Ai microfoni del 'Telegraph', il difensore bianconero ha spiegato la sua decisione: "Ci sono state alcune possibilità in passato sia con il Manchester City che con il Manchester United. Ho ricevuto un'offerta del City nel 2016 e ho anche parlato con il club, ma poi con la Juventus ho deciso di restare".

"Questa estate c'è stata un'offerta dello United, ma quando mi è stato detto che c'era la possibilità di tornare a casa alla Juventus, ho smesso di ascoltare tutte le altre offerte. In bianconero mi sento a casa, mi esprimo al meglio. Al Milan non ci sono riuscito, probabilmente perchè avevo già preso la decisione di tornare a casa", ha proseguito il centrale italiano.

Bonucci spiega le tempistiche della discussa scelta fatta in estate: "Non avevo preso nessuna decisione fino a giugno, ma è vero che avevo questa sensazione dentro di me. Quindi quando il mio agente mi ha detto che c'era l'opportunità di tornare indietro ho semplicemente smesso di ascoltare qualsiasi altro tipo di suggerimento. Ho subito detto 'Ok, andiamo a casa'".

Il difensore bianconero racconta anche il motivo del suo momentaneo addio alla Juventus: "In quel momento ho preso una decisione dettata dall'orgoglio, sono rimasto travolto da una specifica situazione. Non ero più me stesso e ho deciso di andarmene. Poi con il passare del tempo mi sono reso conto che avevo sbagliato. E' stato difficile perchè non tutti avrebbero accettato di tornare ammettendo i propri errori come ho fatto io".

Dopo il suo ritorno c'è stato subito un confronto con i compagni: "Volevo chiarire e spiegare meglio le mie ragioni, mi avevano detto che non avevano capito perchè volevo andarmene. Ho spiegato che probabilmente ero stato troppo orgoglioso. I tifosi si sono sentiti traditi, ma sto facendo del mio meglio per dimostrare l'amore verso questa maglia".