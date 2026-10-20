Juventus-Rennes: i dettagli della partita

Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC e Stade Rennais F.C. scenderanno in campo il 22 ottobre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La Juventus cerca il riscatto immediato contro un Rennes prolifico in attacco

La Juventus si presenta alla terza giornata della competizione europea con l’obiettivo di dare subito una risposta dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita in casa contro la Lazio in Serie A nel fine settimana. Sebbene nella seconda giornata di Europa League abbia conquistato una combattuta vittoria per 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo, nella squadra di Luciano Spalletti sono emerse alcune fragilità in campionato. Di fronte troverà un Rennes reduce da un’incredibile partita di Ligue 1 da sette goal contro il Paris FC, nella quale l’attaccante Esteban Lepaul ha realizzato una rara tripletta su rigore. Il Rennes arriva in Piemonte deciso a mettere in difficoltà i padroni di casa e a conquistare punti preziosi in trasferta nella fase campionato della competizione.

Getty Images

La voglia di riscatto della Juventus dopo la batosta in campionato

La Juventus arriva alla sfida di giovedì sera desiderosa di lasciarsi alle spalle la frustrazione per la sconfitta interna per 3-0 contro la S.S. Lazio in Serie A di domenica 18 ottobre. Nonostante il 56% di possesso palla, è stata punita in contropiede. In Europa, però, la squadra torinese ha mostrato carattere in questa stagione, conquistando una sofferta vittoria per 2-1 in trasferta contro l’RC Celta de Vigo nella seconda giornata di Europa League, il 15 ottobre. Con l’attaccante Randal Kolo Muani affiancato dai trequartisti esterni Nicolás González e Francisco Conceição, la Juventus punta a tornare a imporsi all’Allianz Stadium.

Getty Images

La capacità di rimonta del Rennes

Lo Stade Rennais arriva in Italia dopo una settimana intensa in tutte le competizioni. Giovedì 15 ottobre, il Rennes ha ottenuto una vittoria in rimonta per 2-1 contro l’OFI Crete in UEFA Europa League, portandosi nelle prime posizioni della fase campionato. Domenica 18 ottobre, invece, ha perso per 4-3 una movimentata sfida di Ligue 1 contro il Paris FC, nella quale l’attaccante Esteban Lepaul ha realizzato una straordinaria tripletta su rigore (28’, 73’, 87’). Grazie al contributo dei giocatori offensivi Ludovic Blas, Przemysław Frankowski ed Esteban Lepaul, il Rennes ha il potenziale realizzativo per mettere in difficoltà la difesa della Juve.

Getty Images

Duello chiave: Randal Kolo Muani contro Charlie Cresswell

Il riferimento centrale: Randal Kolo Muani guida l’attacco della Juventus, sfruttando la sua velocità esplosiva e la sua presenza nel gioco aereo per scardinare le difese schierate basse.

Il pilastro difensivo: Il difensore inglese Charlie Cresswell è il punto di riferimento della difesa del Rennes e avrà il compito di neutralizzare i palloni messi in area dagli esterni della Juve Francisco Conceição ed Edon Zhegrova.

Analisi tattica & formazioni probabili

Juventus FC (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik; González, Conceição; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Cissé; Szymański, Thomasson; Blas, Lepaul, Soumaré.

La chiave della partita: Sulla carta, la Juventus ha il 60,9% di probabilità di vincere in casa. Tuttavia, il gioco diretto del Rennes nelle transizioni e la sua capacità di procurarsi falli rischiosi per gli avversari in area di rigore rappresentano una seria minaccia per una difesa bianconera che nell’ultima partita casalinga ha incassato tre goal senza segnarne.

Notizie dalle squadre e convocati

Luciano Spalletti non potrà ancora essere in panchina a causa di una squalifica mentre la Juventus si prepara a questa sfida di Europa League. Prima della partita non sono stati diffusi né un elenco confermato degli infortunati né una probabile formazione titolare; sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d’inizio.

Nemmeno l’allenatore del Rennes Franck Haise ha ancora confermato le proprie scelte per la rosa o la situazione degli infortunati. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili, nell’avvicinamento alla partita.

Stato di forma

La Juventus arriva a questa sfida con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 3-0 in casa contro la Lazio in Serie A, dopo aver conquistato una vittoria in rimonta per 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League. In precedenza, nell’arco delle stesse cinque partite, aveva battuto l’Atalanta 2-0 in Serie A e pareggiato 1-1 con il Cagliari. L’unico altro passo falso è stata la sconfitta per 1-0 in amichevole contro la Cremonese.

Il Rennes ha ottenuto due vittorie, subito due sconfitte e perso un’altra partita nelle ultime cinque gare. L’ultima si è conclusa con una sconfitta per 4-3 contro il Paris FC in Ligue 1, anche se la squadra aveva reagito alle precedenti difficoltà battendo l’Auxerre 4-1. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Lione, arrivata in precedenza nella stessa serie di partite, evidenzia l’incostanza mostrata in questo periodo dalla squadra di Haise.

Precedenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Juventus e Rennes per questa sfida. Ulteriori informazioni sulle sfide passate saranno aggiunte quando saranno disponibili, a ridosso del calcio d’inizio.