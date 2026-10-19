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Juventus-Rennes, anteprima di Europa League: Tutto quello che c’è da sapere

Juventus vs Rennes
Europa League
Juventus
Rennes

Anteprima completa di Juventus FC-Stade Rennais F.C. in UEFA Europa League. Analizziamo gli ultimi risultati nei campionati nazionali e nelle competizioni europee, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista della sfida della terza giornata, in programma giovedì sera all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Rennes: i dettagli della partita

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Europa League - Game Week 3
Allianz Stadium

Juventus FC e Stade Rennais F.C. scenderanno in campo il 22 ottobre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La Juventus cerca il riscatto in casa contro l'attacco francese

La Juventus ospita lo Stade Rennais F.C. all'Allianz Stadium nella terza giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. I bianconeri tornano a giocare in Europa decisi a reagire subito dopo una deludente prestazione casalinga in campionato. Il Rennes arriva invece in Piemonte con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e conquistare punti preziosi in trasferta nella fase campionato della competizione.

Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

La voglia di riscatto dei bianconeri dopo il passo falso in campionato

La Juventus arriva alla sfida di giovedì sera desiderosa di lasciarsi alle spalle la frustrazione per la sconfitta casalinga per 3-0 contro la S.S. Lazio in Serie A, subita domenica 18 ottobre. Pur avendo avuto il 56% di possesso palla, i bianconeri sono stati puniti in contropiede. In Europa, però, la squadra torinese ha già dato prova del proprio valore in questa stagione, conquistando una combattuta vittoria per 2-1 in casa del RC Celta de Vigo nella seconda giornata di Europa League, il 15 ottobre. Con l'attaccante Randal Kolo Muani affiancato dagli esterni offensivi Nicolás González e Francisco Conceição, la Juventus punta a tornare a imporsi all'Allianz Stadium.

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESGetty Images

La capacità di rimonta del Rennes

Lo Stade Rennais arriva in Italia dopo una settimana intensa tra tutte le competizioni. Giovedì 15 ottobre, il Rennes ha ottenuto una rocambolesca vittoria in rimonta per 2-1 contro l'OFI Crete in Europa League, portandosi nelle prime posizioni della fase campionato. Domenica 18 ottobre, invece, è uscito sconfitto per 4-3 da una frenetica sfida di Ligue 1 contro il Paris FC, nella quale l'attaccante Esteban Lepaul ha segnato una straordinaria tripletta su rigore (28', 73', 87'). Grazie al contributo di Ludovic Blas, Przemysław Frankowski ed Esteban Lepaul, il Rennes ha abbastanza potenziale offensivo per mettere alla prova la difesa della Juve.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Juventus - Rennes

Allenatore

  • L. Spalletti

Luciano Spalletti non potrà essere in panchina per squalifica mentre la Juventus si prepara a questa sfida di Europa League. Non sono ancora stati comunicati né un elenco ufficiale degli infortunati né una probabile formazione iniziale. Ulteriori aggiornamenti sono attesi in prossimità del calcio d'inizio.

Anche l'allenatore del Rennes, Franck Haise, non ha ancora confermato le proprie scelte per la rosa né fatto il punto sugli infortuni. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili, nei giorni che precedono la partita.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

ATA
V2-0
CRE
S0-1
CGL
D1-1
CEL
V1-2
LAZ
S0-3
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
REN

REN - Forma

OL
S4-0
LAV
S1-0
AJA
V4-1
OFI
V2-1
PAR
S4-3
Gol segnato (subito)
9/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Juventus arriva a questa sfida con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 3-0 in casa contro la Lazio in Serie A, dopo aver ottenuto una vittoria in rimonta per 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League. Nelle precedenti partite della stessa serie aveva battuto l'Atalanta 2-0 in Serie A e pareggiato 1-1 con il Cagliari. L'altro risultato negativo è stata la sconfitta per 1-0 in amichevole contro la Cremonese.

Il Rennes ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un'altra sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-3 contro il Paris FC in Ligue 1, anche se la squadra aveva reagito alle precedenti difficoltà con una vittoria per 4-1 sull'Auxerre. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Lione, arrivata in precedenza, evidenzia l'incostanza mostrata dalla squadra di Haise in questo periodo.

Precedenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Juventus e Rennes per questa sfida. Ulteriori informazioni sulle sfide passate saranno aggiunte non appena disponibili, in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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