Juventus-Rennes: i dettagli della partita

Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC e Stade Rennais F.C. scenderanno in campo il 22 ottobre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La Juventus cerca il riscatto in casa contro l'attacco francese

La Juventus ospita lo Stade Rennais F.C. all'Allianz Stadium nella terza giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. I bianconeri tornano a giocare in Europa decisi a reagire subito dopo una deludente prestazione casalinga in campionato. Il Rennes arriva invece in Piemonte con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e conquistare punti preziosi in trasferta nella fase campionato della competizione.

Getty Images

La voglia di riscatto dei bianconeri dopo il passo falso in campionato

La Juventus arriva alla sfida di giovedì sera desiderosa di lasciarsi alle spalle la frustrazione per la sconfitta casalinga per 3-0 contro la S.S. Lazio in Serie A, subita domenica 18 ottobre. Pur avendo avuto il 56% di possesso palla, i bianconeri sono stati puniti in contropiede. In Europa, però, la squadra torinese ha già dato prova del proprio valore in questa stagione, conquistando una combattuta vittoria per 2-1 in casa del RC Celta de Vigo nella seconda giornata di Europa League, il 15 ottobre. Con l'attaccante Randal Kolo Muani affiancato dagli esterni offensivi Nicolás González e Francisco Conceição, la Juventus punta a tornare a imporsi all'Allianz Stadium.

Getty Images

La capacità di rimonta del Rennes

Lo Stade Rennais arriva in Italia dopo una settimana intensa tra tutte le competizioni. Giovedì 15 ottobre, il Rennes ha ottenuto una rocambolesca vittoria in rimonta per 2-1 contro l'OFI Crete in Europa League, portandosi nelle prime posizioni della fase campionato. Domenica 18 ottobre, invece, è uscito sconfitto per 4-3 da una frenetica sfida di Ligue 1 contro il Paris FC, nella quale l'attaccante Esteban Lepaul ha segnato una straordinaria tripletta su rigore (28', 73', 87'). Grazie al contributo di Ludovic Blas, Przemysław Frankowski ed Esteban Lepaul, il Rennes ha abbastanza potenziale offensivo per mettere alla prova la difesa della Juve.

Notizie sulle squadre e rose

Luciano Spalletti non potrà essere in panchina per squalifica mentre la Juventus si prepara a questa sfida di Europa League. Non sono ancora stati comunicati né un elenco ufficiale degli infortunati né una probabile formazione iniziale. Ulteriori aggiornamenti sono attesi in prossimità del calcio d'inizio.

Anche l'allenatore del Rennes, Franck Haise, non ha ancora confermato le proprie scelte per la rosa né fatto il punto sugli infortuni. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili, nei giorni che precedono la partita.

Stato di forma

La Juventus arriva a questa sfida con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 3-0 in casa contro la Lazio in Serie A, dopo aver ottenuto una vittoria in rimonta per 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League. Nelle precedenti partite della stessa serie aveva battuto l'Atalanta 2-0 in Serie A e pareggiato 1-1 con il Cagliari. L'altro risultato negativo è stata la sconfitta per 1-0 in amichevole contro la Cremonese.

Il Rennes ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un'altra sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-3 contro il Paris FC in Ligue 1, anche se la squadra aveva reagito alle precedenti difficoltà con una vittoria per 4-1 sull'Auxerre. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Lione, arrivata in precedenza, evidenzia l'incostanza mostrata dalla squadra di Haise in questo periodo.

Precedenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Juventus e Rennes per questa sfida. Ulteriori informazioni sulle sfide passate saranno aggiunte non appena disponibili, in prossimità del calcio d'inizio.