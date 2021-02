Juventus, record negativo in Champions: unica delle prime a perdere l'andata

Tutte le squadre impegnate in trasferta, eccetto la Juventus, hanno vinto l'andata degli ottavi di finale della Champions League

L'andata degli ottavi di finale della Champions League si chiude amaramente per le squadre italiane, tutte sconfitte seppure in modi completamente diversi.

Se tra Lazio e Bayern Monaco non c'è stata partita, l'Atalanta invece ha retto fino agli ultimissimi minuti contro il Real Madrid, pur giocando in dieci quasi tutta la gara per l'espulsione di Freuler.

La squadra più delusa però è forse la Juventus, che con la sconfitta di Oporto è stata l'unica tra le prime classificate nei gironi a perdere la gara d'andata degli ottavi e dunque anche l'unica a finire ko in trasferta.

Un doppio record negativo meritato per i bianconeri, considerata la brutta prestazione offerta dagli uomini di Pirlo la scorsa settimana.

Prestazione e sconfitta che comunque la Juventus può ancora riscattare il 9 marzo: ai bianconeri infatti basterà vincere 1-0 o con due goal di scarto per accedere ai quarti di finale.