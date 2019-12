Juventus, Ravanelli: "Ronaldo, Dybala e Higuain? Nessuno come me, Baggio e Vialli"

L'ex bomber bianconero ha dà lezioni di tridente:"Quello lappiano era inimitabile, né quello del Liverpool né quello della Juve possono avvicinarsi".

Il tridente coniato da Maurizio Sarri con la fa paura agli avversari, costretti ad affrontare Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala, ma divide in due la critica calcistica sulla sostenibilità a livello tattico.

Sulle pagine del 'Corriere della Sera' si è espresso al riguardo anche Fabrizio Ravanelli, uno che della Juventus ha scritto la storia. In maglia bianconera 'Penna Bianca' ha segnato 68 reti in 160 partite, vincendo tutto quello che era possibile vincere tra cui l'ultima sollevata da un capitano bianconero. Durante la gestione di Lippi ha composto un tridente eccezionale insieme a Roberto Baggio e Gianluca Vialli.

"Ronaldo, Dybala e Higuain? Nessuno sarà mai come me, Baggio e Vialli. Il nostro tridente era inimitabile, per il lavoro che veniva fatto. Né quello del , Salah-Firmino-Mané, né Dybala-Higuian-Ronaldo possono avvicinarsi. Ma ogni versione ha le sue caratteristiche e i suoi punti di forza".

Il nuovo tridente bianconero domenica pomeriggio contro la darà l'assalto alla , un trofeo che Ravanelli ha vinto per ben due volte: una con bianconeri ed una proprio con i biancocelesti. 'Penna Bianca', però, non è sicuro della tenuta difensiva della 'Vecchia Signora' qualora Sarri decida di sfidare i laziali schierando il tridente in formato argentino e portoghese.