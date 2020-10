La Juventus ritrova Ramsey: trequartista a Kiev

La Juventus sta preparando la sua sfida d’esordio in Champions League. A Kiev si rivedrà Ramsey dal 1’ sulla trequarti.

Messa alle spalle la non brillantissima prestazione di , la torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo che ad attenderla c’è l’esordio nell’edizione 2020/2021 della .

Il cammino nella fase a gironi della massima competizione continentale per club partirà da Kiev e dalla sfida contro la Dinamo di Mircea Lucescu. Per l’occasione, quella che scenderà in campo sarà una squadra abbastanza diversa da quella vista allo Scida e la novità più importante potrebbe riguardare la trequarti.

Aaron Ramsey si è infatti messo alle spalle l’infortunio muscolare riportato in Nazionale ed è da considerarsi abile ed arruolato. Il centrocampista gallese è tornato in gruppo ed anche nell'allenamento di lunedì mattina ha svolto tutto il lavoro con i compagni ed quindi pronto per agire alle spalle di una coppia offensiva che sarà composta, con ogni probabilità, da Dybala e Morata.

L’argentino, frenato nelle ultime settimane da problemi di natura fisica, è ancora a quota zero minuti giocati in stagione, adesso però sta meglio ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Morata a Crotone ha invece dimostrato di stare più che bene e sul suo impiego non c’è il minimo dubbio.

Per il resto, Kulusevski sembra in vantaggio su Chiesa per un posto sull’out di desta, mentre Cuadrado dovrebbe agire sulla fascia opposta a sinistra (Alex Sandro non è ancora disponibile). Rabiot, Bentancur ed Arthur si giocano due maglie in mediana, mentre in difesa si rivedrà Chiellini con Danilo e Bonucci.

Ovviamente Pirlo non potra invece certamente contare su Cristiano Ronaldo e McKennie. Fermati dal Covid-19, stanno entrambi proseguendo il periodo di quarantena e servirà qualche giorno ancora prima di poterli rivedere in campo.

La probabile formazione della Juventus a Kiev:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Morata.