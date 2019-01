Juventus, l'ex compagno Viviano promuove Ramsey: "Giocatore perfetto per Allegri"

Emiliano Viviano, ex compagno di Aaron Ramsey all'Arsenal per un anno, lo descrive e racconta le sue passioni: "L'unica sua distrazione è il golf".

La Juventus si prepara a scoprire Aaron Ramsey. I bianconeri sembrerebbero avere il centrocampista gallese in pugno, tanto che anche i suoi ex compagni lo vedono ormai come un giocatore della Juventus.

Tra questi c'è anche Emiliano Viviano, che è stato compagno del 28enne all'Arsenal nella stagione 2013/14, quando il portiere italiano ha vissuto un anno in prestito con la maglia dei Gunners.

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', il portiere ormai prossimo a diventare un giocatore della SPAL ha raccontato Ramsey e lo ha inquadrato come un centrocampista totale, l'uomo ideale da dare in mano a Massimiliano Allegri.

"Gli inglesi lo chiamano giocatore box-to-box, gioca in tutti i ruoli: è perfetto per Allegri. Ha grandissima forza fisica abbinata a una buona tecnica, può giocare davanti alla difesa, come mezzala o come trequartista. È completo, ha il vizio del goal, grazie a lui abbiamo vinto la FA Cup quell'anno". L'articolo prosegue qui sotto

Viviano ha anche raccontato un retroscena fuori dal campo: il Ramsey fuori dal campo è diverso rispetto a quello in campo e ha una sola grande passione, ovvero il golf. A Londra andava sempre a giocare con due amici e compagni di squadra.

"Se in campo è una furia, in spogliatoio è timido. Sta in disparte, non è chiassoso. Vive per il calcio e l'unica sua distrazione è il golf: con Walcott e Chamberlain giocavano in continuazione. A Torino cercherà dei green per fare qualche buca. E poi c'è Szczesny che lo conosce bene e lo aiuterà a scoprire il nostro calcio".

Szczesny e Ramsey, entrambi classe 1990, hanno giocato insieme dal 2008 al 2015 all'Arsenal.