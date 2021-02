Juventus, Ramsey salta l'Inter in Coppa Italia per un problema muscolare

La Juventus dovrà affrontare la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia senza Aaron Ramsey. Il gallese si è fermato a causa del riacutizzarsi di un problema muscolare.

A confermarlo, intervistato da 'JTV', è stato Andrea Pirlo che però non ha escluso un suo recupero già per l'anticipo di sabato contro la Roma.

“L’unica defezione per l’Inter è di Ramsey, che ieri ha avuto un lieve risentimento muscolare in allenamento, speriamo di recuperarlo già per sabato".