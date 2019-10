Juventus, Ramsey riconquista il Galles: convocato dopo 11 mesi

Dopo un lungo calvario per Aaron Ramsey arriva un'altra buona notizia. Anzi ottima. Il centrocampista della infatti è stato convocato dal per il doppio impegno contro Slovacchia e di metà ottobre.

Ramsey, anche a causa dei tanti infortuni, non veste la maglia del Galles addirittura da 11 mesi ovvero dal 20 novembre scorso, quando l'avversaria era la Campione del Mondo.

L'ex in poche settimane d'altronde è diventato un titolarissimo della Juventus, confermando le sue grandi qualità tecniche che in Galles ben conoscono.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿CYHOEDDI CARFAN🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Here’s the squad of 26 players to face Slovakia and Croatia next week 👇#TogetherStronger pic.twitter.com/UEzIHDLdT0