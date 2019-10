Juventus, Ramsey si racconta: "Ho un'incredibile opportunità"

Aaron Ramsey rivela le impressioni delle sue prime settimane alla Juventus e il primo incontro con Ronaldo: "Molto accogliente, rompe il ghiaccio".

Colpaccio a parametro zero della , finalmente Aaron Ramsey si sta integrando. Gli infortuni sono alle spalle e nel nuovo 4-3-1-2 con cui Sarri sta sempre più spesso vestendo la Signora, è il gallese - tornato in nazionale dopo diversi mesi - a dirigere il traffico dietro le due punte.

Quali sono le sensazioni di Ramsey nel cambiare completamente squadra, paese e cultura calcistica? Lo racconta alla 'BBC' lo stesso ex centrocampista dell' .

"Ho un'incredibile opportunità in un club enorme. Ora penso solo a questo. Spero di poter aiutare i miei compagni di squadra e il mio club a realizzare grandi cose".

Com'è stato incontrare Cristiano Ronaldo per la prima volta? Secondo Ramsey, un'esperienza... normale.

"E' stato come con tutti gli altri, molto accogliente. Certo, è uno dei più grandi calciatori del mondo ma è solo un uomo normale. Rompe subito il ghiaccio e ti fa sentire come se stessi parlando con chiunque altro. C'è un sentimento familiare in tutto il club. Ognuno gioca con un solo obiettivo: vincere partite e trofei. Tutti sono molto concentrati su ciò che devono fare".

Ramsey paragona il trasferimento dal all'Arsenal, quando non era ancora maggiorenne, e quello dai Gunners alla Juventus. In entrambi i casi, un salto in alto non semplice.

"Ma allora era un po' diverso. Avevo 17 anni, quindi quando sono entrato nello spogliatoio dell'Arsenal è stata un'esperienza complicata. Ora devo mettermi alla prova con i miei nuovi compagni di squadra, un nuovo staff e nuovi tifosi Ma giocao da molto tempo. So cosa sono in grado di fare. Devo soltanto dimostrarlo".

Con l'italiano come va? Secondo Ramsey, che si è già cimentato parzialmente con la nostra lingua nella conferenza di presentazione, sempre meglio.

"Se ho intenzione di impararlo? Sì, naturalmente. È estremamente importante. Tutte le riunioni della squadra sono in italiano; la maggior parte dei giocatori parla italiano. Ma non è solo per motivi calcistici. Quando vai in un ristorante o fai benzina, alcune persone non parlano inglese. È importante parlare la loro lingua e impegnarsi davvero a inserirti nella loro cultura e comprenderla. Potrebbe volerci un po' di tempo - ho imparato alcune parolacce in allenamento - ma sto imparando e spero di poterlo parlare un giorno".

Chiusura con Maurizio Sarri, lo scorso anno suo rivale a Londra e oggi suo allenatore alla Juventus.