Juventus, Ramsey in parte in gruppo: ora mette nel mirino il Napoli

Aaron Ramsey spera in una convocazione in extremis per la finale. Quasi impossibile vedere Higuain e Chiellini: ancora personalizzato per i due.

Meno due. Il countdown prosegue. - si avvicina a passi da gigante, e se in generale è una bella notizia, non lo è particolarmente per Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain. Tre per i quali la corsa contro il tempo in vista della finalissima di Coppa è ufficialmente cominciata.

Praticamente impossibile vedere Higuain, vittima di un risentimento a una coscia, anche solo nella lista dei convocati di Sarri. Così come sono ridotte al lumicino le speranze bianconere di poter contare su Chiellini, che dopo il grave infortunio al ginocchio di inizio stagione è alle prese con guai muscolari che già lo hanno escluso dalla semifinale di ritorno contro il .

La conferma di tutto ciò arriva dalla Continassa: ancora una volta Higuain e Chiellini hanno effettuato un allenamento personalizzato, senza partecipare dunque alla seduta collettiva assieme al resto della rosa di Sarri. La finale dell'Olimpico, per i due, è insomma sempre lontana.

Discorso leggermente diverso per Ramsey, anche lui assente dai convocati per la sfida di venerdì sera contro il Milan. Personalizzato pure per l'ex , che però ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo e ora spera nella convocazione in extremis. Tutt'altro che scontata, però.

