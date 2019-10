Juventus, Ramsey non convocato: riposo precauzionale per la Champions

Aaron Ramsey non è stato convocato per Juventus-Bologna: Sarri tiene il gallese a riposo in vista dei prossimi impegni.

La torna in campo davanti al proprio pubblico per sfidare il e tenere la testa della classifica conquistata dopo il grande successo di San Siro contro l' : non sarà della partita Aaron Ramsey, tenuto a riposo precauzionale da mister Sarri.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da Sky Sport', non sembra esserci infatti una ricaduta o un nuovo infortunio dietro alla scelta di rinunciare al centrocampista gallese contro i rossoblù: dalle ultime indiscrezioni l'ex è stato tenuto semplicemente a riposo in vista del prossimo match di in programma martedì sera contro la Mosca.

Un periodo ricco di impegni per la Juventus, chiamata a consolidare il primato in e a chiudere i conti nel girone europeo: lo staff tecnico bianconero ha preferito non rischiare di sovraccaricare Ramsey, che sta ritrovando continuità dopo mesi complicatissimi dal punto di vista degli infortuni.

Recuperato invece Danilo, che figura nell'elenco dei convocati bianconeri: non ce la fa ancora invece De Sciglio, che non ha smaltito il proprio problema fisico.