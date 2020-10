Juventus, rientrato l'allarme Ramsey: escluse lesioni muscolari

Il centrocampista bianconero ha rimediato un infortunio in nazionale: le sue condizioni non sono preoccupanti.

Rientra l'allarme in casa per quanto riguarda le condizioni fisiche di Aaron Ramsey. Il centrocampista ha rimediato un problema con la maglia della nazionale del Galles.

La Juventus in un comunicato ufficiale ha spiegato che gli esami non hanno rilevato lesioni muscolari. Le condizioni del classe 1990 verranno dunque valutate giorno per giorno.

"Gli esami cui è stato sottoposto oggi Aaron Ramsey hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".

Il centrocampista ex salterà la partita di questa sera contro la Bulgaria, rimane da valutare se potrà essere impiegato contro il sabato sera.

Possibile il recupero per la sfida di contro la .