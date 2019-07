Juventus, Ramsey e Douglas Costa saltano la tournée: allenamenti alla Continassa

Ramsey e Douglas Costa non parteciperanno alla tournèe in Asia con la Juventus ma lavoreranno per recuperare dai rispettivi infortuni.

La di Maurizio Sarri non ha fretta. I bianconeri, scottati dall'ultima stagione ricca di infortuni, hanno deciso di non accelerare in alcun modo il recupero di due giocatori ritenuti fondamentali dal nuovo tecnico come Aaron Ramsey e Douglas Costa.

Entrambi infatti sono reduci da molti problemi muscolari e attualmente non stanno lavorando insieme ai compagni ma seguono un programma personalizzato. L'obiettivo, ovviamente, è quello di averli al top per l'inizio della stagione.

Ecco perché, secondo quanto riporta 'Tuttosport', Ramsey e Douglas Costa non parteciperanno alla tournée in Asia della Juventus ma resteranno ad allenarsi alla Continassa.

Ramsey, arrivato a parametro zero dall' , ha iniziato le terapie con la Juventus già a maggio e da fine giugno lavora per recuperare il prima possibile.

Douglas Costa invece ha anticipato il rientro dalle vacanze di una settimana per cercare di accelerare a sua volta i tempi e mettersi al più presto a disposizione di Sarri dopo una stagione a dir poco travagliata. La Juventus però, come detto, non ha fretta.

L'appuntamento con la prima in bianconero di Ramsey e col ritorno in campo di Douglas Costa è solo rimandato di qualche settimana.