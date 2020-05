La Juventus ritrova Rabiot: il francese è tornato a Torino

Adrien Rabiot è rientrato in Italia dopo il soggiorno in Costa Azzurra: ora due settimane di isolamento come da protocollo.

L’attesa è finita: la ritrova Adrien Rabiot. Il centrocampista transalpino ha fatto ritorno a , mettendo così fine a quello che negli ultimi giorni era diventato un piccolo caso.

Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin 🇫🇷⚪️⚫️@GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 13, 2020

L’ex si era trasferito in Costa Azzurra a inizio aprile per stare vicino alla sua famiglia e per continuare ad allenarsi tra le proprie mura. Una partenza, la sua, simile a quella della maggior parte dei suoi compagni di squadra, che hanno deciso di lasciare l’ nel momento in cui è esplosa con tutta la sua forza l’emergenza coronavirus.

Ma a discutere, semmai, sono stati i tempi necessari per il rientro. Ovvero il penultimo calciatore a essere tornato all'ombra della Mole, con Gonzalo Higuain ancora in .

Rabiot, infatti, ha deciso di prolungare la sua permanenza in e di non prendere parte ai primi giorni di allenamenti individuali alla Continassa. E la cosa ha dato vita a qualche polemica, anche se formalmente la Juventus non ha fissato una deadline per il ritorno in Italia.

Il centrocampista francese, come tutti coloro che rientrano in Italia dall’estero, dovrà ora rispettare in periodo forzato di isolamento di due settimane durante il quale dovrà lavorare individualmente a casa.