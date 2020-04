Juventus, anche Rabiot ha lasciato Torino: il centrocampista è tornato in Francia

Come molti suoi compagni di squadra, Adrien Rabiot, approfittando dello stop del campionato, ha deciso di tornare a casa dalla propria famiglia.

L’emergenza Coronavirus ha costretto il calcio italiano a fermarsi e, in attesa di capire se, quando e come si potrà ripartire, sono diversi i giocatori stranieri che hanno deciso di lasciare l’ per far ritorno dalle proprie famiglie.

Terminato il periodo di isolamento che si è reso necessario dopo la positività di Daniele Rugani, anche Adrien Rabiot ha lasciato nei giorni scorsi per far ritorno in .

Il centrocampista, che venerdì scorso ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, ha postato sul proprio profilo Instagram alcune immagini e alcuni video che lo ritraggono nella sua abitazione mentre segue un programma di allenamento.

Rebiot, che è il nono giocatore della dopo Cristiano Ronaldo, Higuain, Khedira, Pjanic, Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa e Szczesny ad avere lasciato l’Italia, non solo ha ringraziato i tanti tifosi che gli hanno fatto gli auguri di compleanno, ma ha anche invitato tutti a restare a casa.

Della compagine bianconera, sono invece rimasti in Italia Paulo Dybala e Blaise Matuidi che, risultati positivi al test, devono ancora finire il loro periodo di isolamento forzato.