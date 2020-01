Juventus, quattro assenti alla cena offerta da Bonucci: non c'erano Buffon e Ronaldo

Giovedì sera cena offerta da Bonucci per festeggiare il rinnovo con la Juventus, quattro gli assenti: Buffon, Chiellini, Bentancur e Ronaldo.

Giovedì sera al ristorante per la , con l'intera rosa bianconera invitata dal capitano Bonucci a cena per festeggiare il recente rinnovo di contratto. Una cena immortalata dalle foto pubblicate da alcuni giocatori su Instagram.

Proprio la foto però testimonia come in realtà il gruppo non fosse al completo. All'appello infatti mancavano Cristiano Ronaldo, che spesso preferisce evitare queste genere di occasioni, ma anche Bentancur e soprattutto i due 'capitani' Buffon e Chiellini.

Non è dato sapere il motivo di tali assenze ma in ogni caso la cena è stata l'occasione giusta per cementare ulteriormente il gruppo in vista della sfida che attende la Juventus domenica sera quando i bianconeri affronteranno la .

Regolarmente presenti al ristorante 'Del cambio' nel pieno centro di invece l'infortunato Khedira, Emre Can e Pjaca, questi ultimi due possibili partenti sul calciomercato di gennaio.