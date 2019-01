Juventus, quadrangolare in Colombia a maggio? Presente anche l'Atletico

Il campionato sta prendendo, ancora una volta, la strada di Torino: la Juventus domina la Serie A dove, con 53 punti sui 57 disponibili, ha impresso il proprio marchio con ben nove lunghezze di vantaggio sul Napoli diretto inseguitore.

Il torneo si concluderà il 26 maggio e, allora, sarà già tempo di pensare alla nuova stagione. Prima, però, potrebbe esserci un probante impegno amichevole per la 'Vecchia Signora', da disputare niente di meno che in Colombia.

A Cali - capoluogo della Valle del Cauca - dovrebbe andare in scena un quadrangolare con Juventus, Atletico Madrid, America e Deportivo Cali: la conferma è arrivata dal segretario per lo sport della città, Silvio Lopez Ferro, intervenuto ai microfoni di 'El Pais'.

"I negoziati sono in corso ed è possibile che a maggio la Juventus e l'Atletico Madrid vengano in Colombia per disputare un torneo amichevole con America e Deportivo Cali. Nei prossimi giorni riceveremo la visita dei delegati di queste squadre per sistemare i dettagli e chiudere positivamente la trattativa".