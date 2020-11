Tuttosport - La Juventus punta su Alaba: si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco

Il difensore austriaco non dovrebbe rinnovare con il club bavarese e vuole uno stipendio in doppia cifra. Paratici si sarebbe già mosso.

Per David Alaba è già pronta a scatenarsi un'asta internazionale. Alla quale potrebbe prendere parte, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', anche la . Il classe 1992 del va verso l'addio a parametro zero alla squadra campione di tutto. E i bianconeri seguono la situazione con grande attenzione.

Alaba va verso l'addio al Bayern dopo che, un paio di settimane fa, il presidente Hainer ha annunciato pubblicamente di aver ritirato l'offerta di rinnovo: secondo la stampa tedesca si parlava di 11 milioni più 6 di bonus (lordi). Offerta che non ha soddisfatto l'entourage del classe 1992.

Rummenigge ha parlato di "porta socchiusa", ma i rapporti tra il club e Pini Zahavi, agente del giocatore, sono ai minimi termini dopo che Uli Hoeneß lo ha apostrofato come una sanguisuga. Il contratto in scadenza al 30 giugno 2021 diventa un'occasione per tutti i top club.

Fabio Paratici si sarebbe già mosso, anche se non vorrebbe entrare in un'asta. Sta di fatto che Chiellini ha ormai imboccato il viale del tramonto e alla Continassa vorrebbero un altro elemento di spessore internazionale per chiudere un reparto che già annovera Bonucci, De Ligt e Demiral.

Alaba nasce centrocampista (e si dice che voglia tornare a giocare in quel ruolo) ma nel Bayern dal 2012 in poi ha giocato più spesso come centrale di difesa o come terzino sinistro. Un jolly per Andrea Pirlo.

Non soltanto l'austriaco sul taccuino di Paratici: piace anche Diego Carlos del , per il quale però c'è una richiesta di 40 milioni di euro fatta da Monchi che sembra difficilmente raggiungibile.