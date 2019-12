Juventus, prove di tridente a Leverkusen: Dybala brilla con Ronaldo e Higuain

Sarri manda in campo Dybala nel finale di Bayer Leverkusen-Juventus: la Joya serve due assist a Ronaldo e Higuain.

La reagisce nell'ultima giornata di dopo la sconfitta con la : prova di carattere sul campo del , i bianconeri sbloccano il match nel finale quando Sarri manda in campo Dybala per un tridente di altissimo livello con Ronaldo e Higuain.

E' proprio la Joya a decidere il match con due guizzi dei suoi: prima la discesa sulla sinistra per il comodo cross basso a CR7, poi l'inserimento tra le linee che ha creato lo spazio per la perfetta conclusione del Pipita.

Convince dunque il 'trio delle meraviglie' provato da Sarri nell'ultima mezz'ora di gioco in un match che aveva poco da dire ai fini del risultato per Madama, già sicura del primo posto con una giornata di anticipo.

Un ottimo segnale e una preziosa indicazione in vista dei prossimi impegni per l'allenatore bianconero, che fin qui non aveva mai rischiato i tre fuoriclasse per troppo tempo insieme. Alle spalle dei due attaccanti o largo vicino alla fascia: Dybala si conferma uomo in più in questo momento per la Juventus.