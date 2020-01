Juventus, problema muscolare per Danilo: sostituito nel primo tempo contro la Roma

Primo cambio forzato per la Juventus nel primo tempo del quarto di Coppa Italia contro la Roma: Danilo si è fermato per un problema muscolare.

L'emergenza terzini sta diventando un fattore costante nell'infermeria della , che in occasione del quarto di finale di Coppa contro la perde Danilo. L'esterno brasiliano è stato costretto al cambio nel primo tempo a causa di un problema muscolare.

L'ex si è fermato a terra pochi minuti prima dell'intervallo toccandosi la parte interna della gamba destra: lo staff medico ha subito chiamato l'intervento della panchina e mister Sarri ha mandato in campo Cuadrado, recuperato da un attacco influenzale soltanto poche ore prima del match.

Recuperato all'ultimo anche Alex Sandro, che in occasione dell'ultimo match di campionato aveva rimediato una forte contusione al costato. Da valutare ora le condizioni di Danilo, che a questo punto sembra in forte dubbio per il big match di campionato contro il in programma domenica sera al San Paolo.