Juventus, problema muscolare per Danilo: sostituito al 19' contro il Brescia

Emergenza terzini per la Juventus di Sarri, che sul campo del Brescia perde Danilo dopo 19 minuti a causa di un problema muscolare al flessore.

Ancora un infortunio complica l'avvio di stagione della di Sarri, che dovrà fare i conti con l'emergenza terzini: anche Danilo è infatti andato ko sul campo del ed è stato costretto a chiedere il cambio dopo soli 19 minuti.

L'esterno brasiliano si è fermato a causa di un problema muscolare al flessore: un avvio da dimenticare per la squadra bianconera, già sotto nel risultato al momento del cambio. L'allenatore toscano ha mandato in campo al suo posto Cuadrado , adattato ancora a terzino per una squadra più offensiva.

Considerando l'assenza di De Sciglio, Sarri ha attualmente a disposizione un solo terzino, Alex Sandro: a questo punto diventa preziosa la duttilità dello stesso Cuadrado, in attesa di capire i tempi di recupero di Danilo in vista dei prossimi impegni.