Juventus, prezzi troppo alti: la curva fa sciopero allo Stadium

La curva della Juventus ha imposto uno sciopero del tifo ai presenti durante il match contro il Frosinone: nel mirino il rincaro dei biglietti.

Tutto facile per la Juventus, che archivia la pratica Frosinone con un netto 3-0 e si prepara al meglio per la super sfida di Champions League: una serata più silenziosa del solito allo Stadium, dove la curva ha imposto lo sciopero del tifo per dare un segnale contro i prezzi troppo alti dei biglietti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Non è la prima volta che il tifo organizzato bianconero dà vita a questo genere di proteste: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la curva ha infatti imposto il silenzio ai presenti in un clima del tutto insolito nonostante le belle giocate dei campioni in campo.

La campagna abbonamenti parlava chiaro: 30% in più sui prezzi in virtù della possibilità di vedere in azione il colpo dell'estate Cristiano Ronaldo. Poco e tifo e molti spalti vuoti allo Stadium, dove la sfida con il modesto Frosinone non ha attirato neanche troppe presenze.