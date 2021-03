Juventus-Porto dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions, con l'obiettivo di ribaltare il 2-1: tutto sulla gara, formazioni e dove vederla.

JUVENTUS-PORTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Porto

Juventus-Porto Data: 9 marzo 2021

9 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky (canale 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Mediaset (Canale 5)

Sky (canale 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Mediaset (Canale 5) Streaming: Sky Go e Now Tv, Mediaset Play

Dopo l'amara sconfitta dell'andata, la Juventus ospita il Porto negli ottavi di finale di ritorno della Champions League. Obiettivo: ribaltare il 2-1 dell'andata e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

I bianconeri sono usciti con le ossa rotte dal Dragão, ma sono ancora in piedi grazie a un goal di Federico Chiesa che ha accorciato le distanze. Alla squadra di Pirlo basterà la vittoria per 1-0, oppure con due o più goal di scarto. In caso di 2-1 sarà supplementare. In qualsiasi altro caso, eliminazione.

Le due squadre si erano già affrontate agli ottavi di Champions League nel 2017, ma la Juventus aveva già regolato i conti nella gara d'andata con i goal di Pjaca e Dani Alves, vincendo poi il ritorno in casa per 1-0.

Il Porto dal canto suo può vantare un'altra eliminazione 'italiana' molto recente: la Roma, sempre negli ottavi di finale dell'edizione 2018/19. Il club lusitano spera di fare il bis.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Juventus-Porto: dalle ultime sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-PORTO

Juventus-Porto, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League 2020/21, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino martedì 9 marzo alle ore 21.00. Si riparte dal 2-1 per i lusitani della gara d'andata. In caso di stesso risultato, supplementari e poi rigori.

Juventus-Porto sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Mediaset, per la precisione su Canale 5. Ovviamente, come tutti gli altri di Champions League il match sarà visibile anche su Sky: canale Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Porto potrà essere seguita in diretta streaming gratis su Mediaset Play, semplicemente collegandosi al sito e facendo l'accesso. La gara sarà visibile anche su SkyGo, servizio che Sky offre ai suoi clienti incluso in abbonamento. In alternativa il match si potrà vedere attraverso Now Tv, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Champions League.

La partita tra Juventus e Porto potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal. Già dalla mattina troverete le notizie sulle formazioni, dove vedere il match e le statistiche. Poi vi accompagneremo in live dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale con il racconto della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PORTO

La Juventus recupera Bonucci e probabilmente De Ligt: formeranno la coppia centrale davanti a Szczesny, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. Squalificato Danilo, ancora in dubbio Chiellini. Duo mediano con McKennie e Rabiot, vista la positività al coronavirus di Bentancur e la condizione ancora precaria di Arthur, mentre sugli esterni dovrebbero esserci Chiesa e Ramsey. In avanti c'è Morata dal primo minuto per affiancare Cristiano Ronaldo.

Il Porto dovrebbe confermare quasi in toto l'undici della gara d'andata, con Taremi in avanti insieme a Marega, Corona e Otavio sulle corsie, con Diaz arma in più dalla panchina. Oliveira e Uribe a centrocampo. Manafà e Zaidu terzini, col veterano Pepe a guidare la difesa davanti a Marchesin. Al suo fianco non ci sarà Mbemba, fermatosi per un problema al ginocchio, ma Diogo Leite.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.