Juventus-Porto, i convocati di Pirlo: sì Chiellini e De Ligt, out Dybala

Fuori causa lo squalificato Danilo oltre alla Joya e Bentancur. Presenti anche i giovani Fagioli, Di Pardo e Dragusin.

A poche ore dalla decisiva sfida di Champions League, valida per l'accesso ai quarti del torneo europeo, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei giocatori presenti per la sfida contro il Porto. Per la Juventus si parte dallo svantaggio di 2-1 rimediato in terra lusitana all'andata.

Pirlo può nuovamente contare su Chiellini e De Ligt, centrali che hanno saltato le ultime gare della Juventus causa infortunio: sia il capitano bianconero che il giovane difensore olandese recuperano così in extremis per la gara dello Stadium prevista alle ore 21.

Non risultano tra i convocati invece Dybala, ancora k.o, alla pari di Bentancur, risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. Per l'argentino continuano ad allungarsi i tempi di recupero: la speranza della Juventus è quello di averlo nei quarti in caso di qualificazione.

Tra i convocati della Juventus per il match contro il Porto anche i giovani Fagioli, Di Pardo e Dragusin. Stupisce ovviamente l'attacco: solamente Morata e Cristiano Ronaldo sono presenti in lista in attesa del ritorno di Dybala. Nessun giovane chiamato da Pirlo per rimpolpare il reparto offensivo.

Non è presente per Juventus-Porto come ovvio Danilo, squalificato nella gara d'andata. In difesa ci saranno Cuadrado ed Alex Sandro come esterni, mentre Demiral e Bonucci dovrebbero partire dal 1' nonostante i recuperi di De Ligt e Chiellini, comunque non al meglio.

Allo Stadium, per passare il turno, la Juventus avrà bisogno di vincere 1-0 o di conquistare il successo con due reti di scarto: con un pareggio, una sconfitta o una vittoria con una sola rete di vantaggio, superiore a 2-1, passarebbe il Porto. Con il 2-1, naturalmente, previsti i tempi supplementari ed eventualmente i rigori.