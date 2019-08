Juventus, polmonite non contagiosa per Sarri: ma c'è un altro caso nel club

Proprio ieri sera la ha comunicato le condizioni di Maurizio Sarri, alle prese con una polmonite: dalle prime analisi la malattia non sarebbe di origine virale, ma nell'ambiente bianconero spunta un altro caso.

Secondo quanto riferito da 'Repubblica', in casa della Vecchia Signora si è verificato un altro episodio di cui è rimasto vittima un membro dell'ufficio stampa, che è ancora in malattia dopo il ritorno dalla tournée asiatica.

Un doppio caso che fa scattare il campanello d'allarme: nel frattempo è arrivato il messaggio da parte del , che augura una pronta guarigione al suo ex allenatore.

All of us at Chelsea send our best wishes to Maurizio Sarri, who is being treated for pneumonia. Get well soon, Maurizio...💙