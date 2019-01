Juventus, Pogba e il messaggio per il piccolo Bryan: "Sono fiero di te"

Paul Pogba resta molto legato alla Juventus dove, d'altronde, si è fatto conoscere come uno dei centrocampisti più forti del mondo prima del ritorno al Manchester United .

L'ennesima conferma arriva dal caso di Bryan Dodien , ragazzino che farà 15 anni il prossimo 30 gennaio e al quale nel 2015 venne diagnosticato un cancro quando giocava con i Pulcini della Juventus.

In quel periodo Pogba era ancora a Torino e fu molto vicino al piccolo Bryan, del quale era l'idolo incontrastato. Un rapporto davvero bello quello tra i due che è continuato anche dopo il trasferimento a Manchester.

Tanto che Pogba, saputo del ritorno in campo di Bryan con l'Under 15 della Juventus dopo aver sconfitto il cancro, ha voluto festeggiare insieme al piccolo amico tramite i propri canali social.

What a blessing it is that Bryan beat cancer and now played his first game with Juve U15. So proud of you my friend, merci for being an inspiration to me and so many others. Hope to see you soon! #fightcancer #beatcancer #thisiswhyweplay pic.twitter.com/J8Yr5Nvka3 — Paul Pogba (@paulpogba) 6 gennaio 2019