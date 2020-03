Juventus, plusvalenze record: 85 milioni solo nella stagione 2019/20

La Juventus ha fatto registrare plusvalenze per 85,46 milioni soprattutto grazie alle cessioni di Cancelo, Kean ed Emre Can.

Ancora plusvalenze da record per la . I dati, analizzati da 'Calcio e Finanza', emergono dalla Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2019 del club bianconero che è stata approvata qualche giorno fa.

La Juventus infatti ha fatto registrare un totale di 85,46 milioni di euro da plusvalenze tra le sessione estiva e quella invernale del calciomercato nella stagione 2019/20.

In particolare a fare respirare le casse bianconere sono state le cessioni di Cancelo al (30,4 milioni di plusvalenza), di Kean all' (27,076 milioni) e di Emre Can al (14,694 milioni).

Al totale delle plusvalenze vanno poi aggiunti altri 2,3 milioni di euro, derivanti dai prestiti o dai bonus per alcuni calciatori già ceduti a titolo definitivo nelle precedenti sessioni.

L'addio di Mario Mandzukic, passato lo scorso gennaio all'Al Duhail a parametro zero, invece ha comportato un effetto negativo sul bilancio di 4,267 milioni di euro.

Un'altra plusvalenza infine sarà assicurata dal riscatto di Matheus Pereira da parte del , il cui valore di carico al 30 giugno 2020 scenderà a 1,175 milioni contro gli 8 milioni che verseranno i blaugrana.