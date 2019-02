Juventus, Pjanic sicuro: “Nei prossimi anni arriverà la Champions”

Miralem Pjanic sull'Atletico Madrid: "E' simile alla Juventus, ma noi abbiamo Cristiano Ronaldo, sono nella squadra giusta per vincere".

A poche ore dalla sfida con l'Atletico Madrid Miralem Pjanic carica di ottimismo la sua Juventus: secondo il centrocampista bosniaco la vittoria della Champions League è sempre più vicina sulla scia dell'effetto Ronaldo.

Intervistato da 'Il Giornale', Pjanic si mostra sicuro e scalda i tifosi bianconeri.

"Io vedo che qui nei prossimi anni arriverà la Champions. È un mio sogno e sono nel posto ideale per realizzarlo. Quale partita rigiocherei? La finale di Cardiff. Noi ci sentiamo forti anche se siamo stati eliminati dalla coppa Italia. Per il resto solo grandi risultati anche se ultimamente ci sono state partite complicate. Dobbiamo migliorare due-tre cose per affrontare queste sfide da dentro o fuori".

Secondo il centrocampista bosniaco la squadra di Simeone è molto simile alla Juventus.

"Assomiglia tanto allo stile Juve: compatta, concede pochi spazi, non prende tanti goal. Loro sono molto aggressivi sui giocatori, ma noi abbiamo individualità più forti. Su questo dobbiamo fare la differenza. L'Atletico sarà motivato dal poter giocare la finale in casa, dopo averne giocate due negli ultimi cinque anni".

L'uomo decisivo potrebbe essere ovviamente Cristiano Ronaldo, l'arma in più di quest'anno della Vecchia Signora.

"Con lui è più facile, è sempre stato decisivo nelle grandi partite. E adesso ce l'abbiamo noi. Tocca a noi sfruttarlo al meglio. Tutti i ragazzi fanno in modo che stia bene, ogni tanto gli parlo, mi dice che si trova bene ed è sicuro della forza di questa Juve".

In estate sono arrivate delle offerte dal mercato, ma Pjanic non ha preso in considerazione l'ipotesi di lasciare la Juventus.