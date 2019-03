Juventus, Pjanic segna alla quarta punizione: Ronaldo a secco dopo 22 tentativi

Miralem Pjanic ha segnato contro il Napoli, alla quarta punizione diretta calciata in questa stagione. Ronaldo ancora a secco dopo ben 22 tentativi.

Miralem Pjanic ha sbloccato le danze alla Juventus, per quanto riguarda i goal su punizione diretta in questa Serie A. Il goal contro il Napoli, dopo il fallo di Meret su Ronaldo (con tanto di espulsione) è infatti il primo per i bianconeri in questa specialità.

Una curiosa statistica per la prima della classe, nonché per una squadra che disponde del destro di Cristiano Ronaldo. Ebbene, i numeri vanno contro il portoghes e nella direzione del bosniaco.

Sono infatti solo quattro le punizione calciate da Pjanic in questa stagione e, proprio alla quarta, ha trovato il goal contro il Napoli. Ronaldo ha invece provato 22 punizioni dirette, senza mai trovare il goal.

A questo punto sarà curioso capire se le gerarchie all'interno della Juventus, magari su consiglio di Allegri, cambieranno. Sarà Pjanic l'addetto a tutte le prossime punizioni? O comunque è difficile scalzare un 'totem' come Cristiano Ronaldo?