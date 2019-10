Juventus, Pjanic non si nasconde: "Vogliamo vincere tutti i trofei"

Miralem Pjanic fissa gli obiettivi stagionali della Juventus: "Puntiamo a vincere tutto". E sul primato in Serie A: "Siamo dove meritiamo di essere".

Primo posto nel girone di e primo posto in campionato: dopo 9 partite stagionali, la può tracciare un bilancio positivo. E può farlo anche Miralem Pjanic, tra i migliori in quest'inizio di annata bianconera.

Il centrocampista bosniaco è tornato a essere tra i migliori nel suo ruolo e si sta imponendo come uno dei leader della squadra di Sarri. Non solo in campo, ma anche fuori, suonando la carica a 'Radio Sarajevo' e ricordando che la vuole vincere tutto.

"Puntiamo a tutti i trofei, questo è l'obiettivo della Juve. Vogliamo vincere tutto e ci proveremo di nuovo quest'anno"

Oltre a e Coppe (Pjanic ne ha già vinte rispettivamente 3 e 2) il grande obiettivo e la Champions League. Il centrocampista non si nasconde e afferma che la coppa dalle grandi orecchie è un sogno.

"Parliamo di un club tra i top tre o quattro al mondo. I nostri obiettivi sono elevati, ogni anno. Vincere la Champions League e sollevare quella coppa è il mio sogno. Spero di riuscirci in questa stagione”.

Intanto la Juventus ha messo fieno in cascina in Serie A, anche grazie alla vittoria contro l' che ha rimesso in testa alla classifica i bianconeri.