Juventus, Pjanic non preoccupa: possibile il recupero per la Fiorentina

Pjanic, costretto al cambio dopo un fallo di Demme, ha subito solo una forte contusione. Si tenta il recupero per Juventus-Fiorentina.

Dopo la brutta sconfitta subita a c'è almeno una buona notizia per la . Maurizio Sarri infatti dovrebbe presto riavere a disposizione Miralem Pjanic.

Il regista bosniaco, costretto al cambio all'inizio della ripresa dopo un duro fallo di Demme nel primo tempo, avrebbe riportato una semplice contusione.

Oggi le condizioni di Pjanic verranno valutate meglio dallo staff medico bianconero ma, se non ci saranno brutte sorprese, il suo rientro potrebbe avvenire già nel lunch-match di domenica prossima contro la .

La Juventus peraltro non avrà impegni infrasettimanali dunque potrà preparare al meglio la gara con i viola dopo il tour de force di gennaio, causa ottavi e quarti di Coppa .

Nel caso in cui Pjanic non dovesse recuperare comunque Sarri potrebbe sempre spostare Bentancur in cabina di regia e inserire Rabiot dal 1'. Il tutto senza dimenticare Ramsey e l'ipotesi Bernardeschi mezzala.

Resta invece fuori dal progetto Emre Can, ormai sempre più vicino al e neppure convocato per Napoli. Infine il rientro di Khedira, out da tempo dopo l'operazione al ginocchio, è previsto per metà febbraio.