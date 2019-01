Juventus, Pjanic diffidato e ammonito in Supercoppa: salterà il Chievo

Miralem Pjanic è stato ammonito in Supercoppa Italiana: era diffidato e salterà il match interno di campionato contro il Chievo.

Alla ripresa del campionato, la Juventus affronterà il fanalino di coda Chievo all'Allianz Stadium: ostacolo non insormontabile per gli uomini di Massimiliano Allegri che però non potrà contare su uno dei suoi interpreti migliori.

Miralem Pjanic è stato ammonito contro il Milan per un fallo commesso al 44' del primo tempo su Calhanoglu: il bosniaco era diffidato e dunque non potrà scendere in campo a Torino lunedì sera.

Da regolamento infatti, i cartellini gialli ottenuti in Supercoppa Italiana vanno a sommarsi a quelli precedenti decretando, in casi come questo, anche la squalifica da scontare per il turno di campionato immediatamente successivo.

Per Pjanic si tratterà della prima gara di questa stagione saltata per squalifica, arrivata alla quinta ammonizione dopo quelle che gli sono state comminate contro Parma, Bologna, Inter e Torino.

L'ex Roma ha saltato soltanto due gare in stagione, entrambe per turnover: alla quarta giornata col Sassuolo e alla quattordicesima con la Fiorentina, entrambe vinte dalla 'Vecchia Signora'.