Juventus, Pjanic cura il fisico grazie a un ex Roma: lavoro personale con Stefanini

Pjanic sta curando il proprio fisico grazie all'aiuto del fisioterapista Damiano Stefanini: De Rossi lo ringraziò nella sua lettera d'addio alla Roma.

Attenzione ai dettagli. È quella che Miralem Pjanic ha deciso di porre in questa nuova stagione alla , dove come obiettivo personale ha quello di fare il definitivo salto di qualità nella sua carriera.

E lo sta dimostrando. Il centrocampista bianconero è infatti uno dei migliori in questo avvio di campionato, dove sta accumulando numeri importanti. Sempre più al centro del gioco di Maurizio Sarri, Pjanic deve molto all'ottima forma fisica che lo sta accompagnando in queste prime giornate.

Un aspetto al quale il bosniaco ha lavorato con attenzione nel corso degli ultimi mesi con l'aiuto di Damiano Stefanini, ex capo dei fisioterapisti alla .

Salutato il club giallorosso in primavera, Stefanini ha iniziato a lavorare a stretto contatto con Pjanic con il quale in questi anni ha sempre mantenuto un ottimo rapporto, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

D'altronde Stefanini a Roma è riuscito a stringere un legame forte con diversi giocatori. Lo dimostra il fatto che Daniele De Rossi lo abbia voluto ringraziare nella sua lettera d'addio ai giallorossi.

E proprio grazie a un ottimo rapporto, Pjanic ora è riuscito a convincere il noto fisioterapista ad aiutarlo soprattutto nel compito di mantenere il proprio fisico al massimo della forma e minimizzare il pericolo di possibili infortuni muscolari.

L'obiettivo del centrocampista è quello di mantere per tutto il corso della stagione il livello più alto possibile di prestazioni, potendo così essere un grande protagonista della Juventus sia in che in .