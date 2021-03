Juventus più forte dell'emergenza: Pirlo la vince anche con i cambi

La Juventus si impone per 3-0 contro lo Spezia. A cambiare il volto di una partita bloccata, l’intuizione di Pirlo di puntare su Bernadeschi e Morata.

Serviva una vittoria alla Juventus per non allontanarsi dal treno Scudetto e la vittoria è arrivata contro ad uno Spezia che per quasi un’ora di gioco è riuscito ad imbrigliare i bianconeri concedendo loro poco o nulla.

Una ‘Vecchia Signora’ tutt’altro che bella quella vista allo Stadium per buona parte della gara, ma a frenarla sono evidentemente state anche le tante assenze. Si è sentita infatti la mancanza di Bonucci in difesa, ma anche quella di Arthur a centrocampo, ovvero dei due uomini più portati a costruire l’azione e a garantire il via della trama di gioco e a ciò si è aggiunta anche il problema di non poter contare su un vero centravanti di ruolo capace di garantire maggior peso al reparto offensivo.

Se per all’assenza dei veri registi della squadra Pirlo non ha potuto ovviare, è riuscito viceversa a cambiare il volto del suo attacco inserendo a gara in corso quell’Alvaro Morata che nelle ultime settimane è stato costretto a fare i conti con un virus che l’ha debilitato.

Senza uomini capaci di garantire la costruzione anche da dietro, all’ora di gioco il tecnico bianconero è stato abile nel ridisegnare la sua squadra con due cambi che hanno reso la Juventus chiaramente a trazione anteriore.

Fuori quindi McKennie per fare posto proprio a Morata e fuori Frabotta che ha fatto spazio a sinistra a Bernardeschi. Una doppia mossa che si è rivelata fin da subito azzeccata visto che pochi secondi dopo il loro ingresso, sono stati proprio i nuovi entrati a confezionare l’azione dell’1-0: grande giocata dell'ex viola che dalla sinistra ha servito il bomber iberico che dalla corta distanza ha trovato il guizzo giusto per trafiggere Provedel, ritrovando quindi alla rete in campionato che inseguiva dallo scorso 19 dicembre (Parma-Juventus 0-4).

60 - Álvaro Morata è andato a segno dopo soli 60 secondi dal suo ingresso in campo in #JuveSpezia: è il gol più veloce realizzato da un subentrato della Juventus in questa Serie A. Irruento. — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021

Sbloccato il risultato e con un peso offensivo decisamente maggiore, la Juventus si accende e l’azione del raddoppio vede ancora protagonista Bernardeschi che offre a Chiesa il pallone da depositare in rete per il 2-0.

Nel finale arriva anche il tris di Cristiano Ronaldo, ad impreziosire un’ultima mezz’ora giocata a livelli decisamente buoni da una squadra che adesso, nonostante le tante difficoltà che l’emergenza in tutti i reparti sta imponendo, potrà preparare con maggiore tranquillità le prossime importantissime sfide contro Lazio e Porto.