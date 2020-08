Juventus, Pirlo sui social: "Pronto per questa fantastica opportunità"

Le prime parole di Andrea Pirlo da allenatore bianconero: "Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus".

Niente Allegri bis, niente Zidane, niente Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore della Juventus è Andrea Pirlo. Uno di famiglia: leader in campo e pure ex allenatore... dell'Under 23, pur senza aver mai iniziato la propria avventura in Serie C.

Una promozione lampo che farebbe tremare i polsi a chiunque. Non a Pirlo, evidentemente. Il quale, attraverso i propri profili social, si dichiara pronto per cominciare la sua seconda vita nel mondo del calcio: quella in panchina.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020

Alla Juventus, Pirlo ritroverà tanti ex compagni con i quali ha vinto in e sfiorato il successo europeo. Tra questi anche Gigi Buffon, che ieri, sempre attraverso i social, ha voluto salutare il suo nuovo allenatore:

"Quindi ora devo chiamarti mister? In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea!".