La Juventus di Pirlo si raduna domani: assenti De Ligt e Khedira

Inizia domani l'avventura di Pirlo come allenatore della Juventus. Raduno alla Continassa col dubbio Higuain, assenti De Ligt e Khedira.

A meno di venti giorni dalla sua investitura come nuovo allenatore della , domani inizierà ufficialmente l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera.

E' fissato per lunedì infatti il raduno alla Continassa dove tutti i giocatori che attualmente fanno parte della rosa si ritroveranno agli ordini del Maestro. Tutti tranne due. Come riporta 'Tuttosport' nell'elenco dei convocati non figureranno sicuramente gli infortunati De Ligt e Khedira.

Ma se il primo tornerà sicuramente a vestire la maglia della Juventus, il secondo invece sembra sempre più lontano da con la società al lavoro per ottenere la risoluzione consensuale del contratto.

Lo stesso discorso peraltro vale per Gonzalo Higuain, anche se lui domani potrebbe comunque presentarsi alla Continassa in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora alla Juventus. Mentre già da qualche giorno sono al lavoro sia Chiellini che Demiral, reduci entrambi dalla rottura del crociato ma ora pronti per la nuova stagione.

Primo giorno di scuola invece per Dejan Kulusevski, acquistato lo scorso gennaio ma rimasto in prestito al fino a qualche settimana fa.

Infine c'è ancora qualche dubbio sulla presenza dell'altro volto nuovo Arthur che, prima di iniziare ufficialmente la sua esperienza italiana, deve risolvere le ultime questioni burocratiche col .