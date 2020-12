Juventus, Pirlo esulta: "Derby vinto in extremis? Da allenatore è più bello"

Andrea Pirlo dopo la vittoria contro il Torino bacchettà però anche i suoi: "Non possiamo affrontare partite senza voglia e tenacia".

La , pur non brillando (soprattutto nel primo tempo), riesce a vincere un fondamentale Derby contro il , che inizialmente era passato in vantaggio. La squadra di Pirlo torna in seconda posizione in classifica, in attesa dell' .

L'allenatore della Juventus ha parlato a 'Sky Sport' nel post-partita, partendo dall'episodio di sei anni fa, quando fu lui a decidere con un goal in extremis il Derby di Torino.

"Da allenatore è più faticoso e bello decidere un Derby in questa maniera. Analizzando la partita: quando entri in campo e perdi tutti i duelli, è difficile gestire una partita del genere. Eravamo statici e siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, abbiamo messo cuore e intensità. Praticamente non abbiamo più sofferto nulla.

Chi schierare al Fantacalcio nella 10ª giornata: tutti i consigli

Dybala e Kulusevski? Mi aspetto di più da tutti. Poi chi è entrato dalla panchina ha fatto bene, con voglia e dinamismo. Il nostro DNA deve restare dentro di noi sempre, per tutta la gara. Quando non riesci a fare le cose con il gioco, lo devi fare in modo diverso, con sacrificio prima di tutto".

Tra i giocatori di Pirlo, c'è chi ancora non si sblocca definitivamente, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma chi non delude mai, è sicuramente Juan Cuadrado.

"Cuadrado ha l'esperienza per questo tipo di partite, è un campione che gioca tali partite da ormai dieci anni. Ricordiamo che Chiesa, ad esempio, fino a qualche settimana fa non aveva mai giocato in . Ma sappiamo questo, quando si mettono dentro i giovani, è fisiologico".

Infine Andrea Pirlo traccia un bilancio di questi suoi primi mesi alla Juventus. Lati positivi e negativi.