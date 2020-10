Juventus, Pirlo ammette: "Guardiola è un modello da seguire"

Una chiamata a sorpresa per Andrea Pirlo, entrato nel mondo degli allenatori dalla porta principale. Dopo le prime settimane alla guida della l'allenatore italiano ha tracciato un bilancio della sua prima esperienza.

Intervistato ai microfoni della 'UEFA', l'ex centrocampista ha ammesso di aver preso qualcosa da tutti i suoi precedenti allenatori:

"Nel periodo in cui sono stato fermo mi sono messo a studiare, ho visto questa passione crescere giorno dopo giorno e il passo è stato automatico. In carriera ho avuto grandi tecnici, da Lucescu agli inizi passando per Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali, cerco di prendere qualcosa da ognuno. Guardiola è un esempio per tutti, per un allenatore giovane è un modello da seguire, poi ognuno ha le sue idee".