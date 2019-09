Juventus, Perin torna ad allenarsi: "Amo questo sport"

Mattia Perin è tornato ad allenarsi e lo ha voluto rendere pubblico con un video postato su Instagram: "Sarò sempre pronto a superare ogni ostacolo".

Mattia Perin non gioca una partita dalla scorsa stagione di ; in estate è stato ad un passo dal lasciare la , soprattutto con la trattativa con il . Poi è sfumato tutto per i suoi problemi fisici, con un delicato guaio alla spalla che andava risolto del tutto.

Nella giornata di venerdì Mattian Perin è tornato ad allenarsi ed ha voluto esprimere tutta la sua felicità con un lungo messaggio su Instagram. Dal video si apprende anche che il giocatore si è ripreso fisicamente.

"Amo questo sport, amo condividere lo spogliatoio con i miei compagni, amo l’adrenalina di una partita e la meticolosità da mettere in ogni singolo allenamento per alzare più possibile il nostro livello, amo le critiche ed i complimenti di questo sport, amo il gioco del CALCIO e fin quando questo amore sarà così radicato e profondo dentro di me, fin quando sentirò ardere dentro di me l’amore per la competizione sarò sempre pronto a superare ogni ostacolo che mi troverò davanti".

Mattia Perin a gennaio tornerà sul mercato e cercherà, in accordo con la Juventus, la migliore destinazione possibile. Chissà che non sia proprio il Benfica a tornare alla carica, una volta avute le rassicurazioni sulla condizione fisica del portiere bianconero.