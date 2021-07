La Juventus perde Arthur: Allegri può lanciare Fagioli, chance anche per Ramsey

Il giovane centrocampista è da sempre un pupillo di Allegri, mentre il gallese potrebbe rilanciarsi come mezzala. Tre mesi per prendersi la Juve.

L'avventura di Arthur alla Juventus continua in salita. Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino la scorsa estate nello scambio con Pjanic, infatti è stato costretto ad operarsi per risolvere la calcificazione alla gamba che lo limita ormai da mesi.

Un'operazione inevitabile che lo costringerà a restare fuori almeno fino a ottobre, facendogli così saltare tutta la preparazione estiva oltre alle prime partite di campionato e Champions League.

Allegri quindi non potrà contare sul centrocampista brasiliano per i prossimi mesi ma, aspettando Locatelli, al momento non sono previsti ulteriori innesti dal mercato col tecnico che dovrà fare di necessità virtù per sopperire alla pesante assenza magari rilanciando alcuni dei giocatori già presenti in rosa.

Il primo nome che viene in mente in tal senso è sicuramente quello di Aaron Ramsey. Il gallese, reduce dagli Europei con la sua Nazionale, alla fine potrebbe restare alla Juventus dove era arrivato a parametro zero con tante aspettative finora completamente disattese.

Chissà però che Ramsey, magari schierato come mezzala in un 4-3-3, possa tornare sui livelli mostrati negli anni dell'Arsenal. Sperando che finalmente i problemi fisici smettano di tormentarlo.

Non è escluso poi che Allegri, in assenza di Arthur, decida di lanciare definitivamente in Prima squadra un suo vecchio pupillo: Nicolò Fagioli. Un ragazzo sul quale il tecnico scommetteva già qualche anno fa.

"In rosa abbiamo Nicolò Fagioli. E' un ragazzo del 2001 che conosce il calcio ed i tempi di gioco, è un piacere vederlo giocare".

Nella scorsa stagione anche Pirlo gli ha concesso una presenza in campionato e una in Coppa Italia, dove ha giocato da titolare la partita contro la SPAL mettendo in mostra un'ottima personalità. Qualità da sempre molto apprezzate da Allegri che ora potrebbe puntare forte su di lui.

I prossimi tre mesi, insomma, saranno importanti se non decisivi soprattutto per loro: Ramsey e Fagioli. Esperienza e gioventù per la Signora.