Juventus, per Khedira possibile operazione: 30-40 giorni di stop

Gli studi elettrofisiologici faranno capire alla Juventus se operare Khedira. Si tratta di un problema simile a quello di Lichtsteiner nel 2015.

Un fulmine a ciel sereno per la Juventus e, soprattutto, per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco si è fermato nella giornata di ieri per un'aritmia atriale, ovviamente non partendo insieme alla squadra in direzione Madrid.

Subito c'è stata grande preoccupazione da parte di tutti. Il giocatore ha avvertito un battito irregolare, gli approfondimenti hanno poi certificato questa aritmia. Il problema sembra essere molto simile a quello accusato da Stephan Lichtsteiner tra il 23 settembre e il 3 novembre 2015.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', se gli esami elettrofisiologici dovessero confermare le prime ipotesi, Sami Khedira dovrebbe mancare per 30-40 giorni.

Sarà decisivo capire se il giocatore tedesco dovrà essere operato, o no. Stephan Lichtsteiner ai tempi fu operato, rimettendosi poi con estrema velocità, in un mese e mezzo circa. Massimiliano Allegri, e tutti noi, speriamo che lo stesso valga per Sami Khedira.

Per quanto riguarda l'aspetto puramente calcistico, in questo momento senza dubbio secondario, la Juventus dovrà affrontare questa parte di stagione con quattro centrocampisti di ruolo: Pjanic, Matuidi, Emre Can e Bentancur. Sarà utile la presenza di Bernardeschi, che all'occorrenza può ricoprire proprio il ruolo di interno di centrocampo.