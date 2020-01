Juventus-Parma, Sarri per allungare sull'Inter: spazio a Ramsey

La Juventus deve battere il Parma per allungare sull'Inter in testa alla classifica: Sarri schiera Ramsey dietro Dybala e Ronaldo.

La capolista è chiamata a centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato nel posticipo della ventesima giornata per tenere a distanza la e allungare sull' , fermata dal , l'avversario però è il che sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Sarri stavolta rinuncia al tridente pesante con Higuain e sceglie Ramsey dietro a Dybala e Cristiano Ronaldo . Douglas Costa, titolare in Coppa , partirà invece dalla panchina così come Bernardeschi.

A centrocampo rientrano Pjanic e Matuidi, mentre viene confermato Rabiot al posto di Bentancur che deve scontare l'ultimo dei tre turni di squalifica rimediati in .

In difesa capitan Bonucci farà ancora coppia con De Ligt, i due terzini saranno Cuadrado ed Alex Sandro. Szczesny in porta, Buffon tornerà tra i pali mercoledì sera in contro la .

Il Parma, che nelle ultime cinque di campionato ha perso solo in casa dell' , deve fare a meno di Gervinho ma schiererà regolarmente il promesso sposo bianconero Kulusevski nel tridente insieme a Inglese e Kucka.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic.