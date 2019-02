Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juventus capolista ospita il Parma nella 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Juventus capolista di Massimiliano Allegri ospita il Parma di Roberto D'Aversa nell'anticipo serale del sabato della 22ª giornata giornata di Serie A. I bianconeri guidano la graduatoria imbattuti con 59 punti, frutto di 19 vittorie e 2 pareggi, e hanno 11 punti di vantaggio sul Napoli secondo, i ducali occupano il 12° posto con 28 punti e un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri con 15 goal in 21 presenze, mentre l'attaccante Roberto Inglese è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 8 reti in 17 partite giocate. La Juventus è reduce da 3 vittorie consecutive, il Parma invece ha collezionato 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-PARMA

Juventus-Parma si giocherà sabato 2 febbraio 2019 alle ore 20.30 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 48° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE JUVENTUS-PARMA IN TV E STREAMING

La partita Juventus-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PARMA

Allegri ha indisponibili in difesa Barzagli, Bonucci e Chiellini, out anche Cuadrado, mentre sono recuperati Khedira e Mandzukic. Davanti al portiere - che sarà Perin, come già preannunciato dal tecnico - gli esterni bassi saranno Cancelo e Alex Sandro, mentre al centro sarà Rugani ad affiancare il nuovo arrivato Caceres. A centrocampo tornerà Pjanic in regia, con Matuidi e Bentancur mezzali. Non al meglio Emre Can, colpito da gastroenterite. In attacco conferma per Dybala come punta centrale, con Douglas Costa in vantaggio su Bernardeschi come esterno offensivo di destra e Cristiano Ronaldo a sinistra. Qualora invece torni Mandzukic dal 1', fuori uno tra Dybala e Douglas Costa.

D'Aversa avrà tre assenze a centrocampo, con Luca Rigoni, Grassi e Sierralta out per infortunio. Recupera invece Stulac. Difesa praticamente blindata, con Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni e Gagliolo a comporre la linea gialloblù. In mediana Barillà e Kucka dovrebbero agire da mezzali, con Scozzarella confermato in regia. In attacco Siligardi insidia Biabiany come esterno, per il resto saranno Inglese e Gervinho a completare il tridente.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.