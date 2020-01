Juventus-Parma, la notte di Kulusevski: emozione e pochi guizzi

Kulusevski, promesso sposo della Juventus, sfida il suo futuro senza lasciare il segno: il miglior spunto è l'assist a Sprocati per il possibile 2-2.

Eh sì, un giorno tutto questa sarà suo. Non adesso. Non con la maglia del . Serata strana per Dejan Kulusevski , promesso sposo della Signora, ma al tempo stesso uno dei punti di forza della formazione gialloblù.

Passato dalle mani dell’ a quelle della nella sessione corrente, per 35 milioni più potenzialmente altri 9 di bonus, il 19enne tuttofare offensivo svedese ha avuto modo di conoscere usi e costumi dello Stadium.

Una prova complicata per i Ducali, alle prese con la trasferta più complicata del campionato. E, infatti, la prestazione di Kulusevski non è stata delle più memorabili. Affatto.

Schierato da D’Aversa nel tridente offensivo con Kurtic e Inglese, il 44 della formazione emiliana ha faticato a incidere, amministrato senza grossi pensieri dalla retroguardia zebrata. Insomma, alti e bassi. Alla base, probabilmente, anche un pizzico di emozione: vedi gli applausi ricevuti dal pubblico bianconero alla lettura delle formazioni . Detto ciò, all’insegna della massima professionalità, Kulusevski ha provato – seppur a targhe alterne – a mettere in mostra le sue qualità tecniche.

In definitiva, pochi sussulti. Il primo in occasione di uno scontro con Matuidi. Il secondo, di grande classe, con una grande giocata a superare Danilo. In definitiva, potenzialità al potere per un profilo destinato e chiamato a conquistare il popolo bianconero.

Poi, a livello personale, la giocata personale: palla d’oro consegnata a Sprocati per tentare il 2-2, disinnescato in maniera provvidenziale da De Ligt. Al minuto 88, infine, la sostituzione con Siligardi. E, per il momento, va bene così. In attesa di viverla, in attesa di far parte del mondo bianconero.

Tra attualità e futuro. Tra Parma e Juventus. Senza soprese all’orizzonte. Perché, come annunciato da entrambi i club, il diamante scandinavo rimarrà nel suo attuale club in prestito fino a giugno. Dopodiché, per lui, si spalancheranno le porte della Continassa.