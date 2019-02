Juventus-Parma, Dybala nervoso: subito negli spogliatoi dopo il terzo cambio

Dybala negli spogliatoi prima della fine, ma Allegri glissa: "Avrà avuto freddo". Affaticamento per Douglas Costa e contusione per Bernardeschi.

Serata amara quella di sabato per la Juventus che ha subito la rimonta del Parma in pieno recupero e deve fare i conti con qualche problema di troppo, a cominciare da un paio di nuovi infortuni.

Douglas Costa e Bernardeschi infatti sono usciti acciaccati dalla sfida contro il Parma: il primo ha accusato un affaticamento al quadricipite , mentre il secondo ha subito una botta al costato .

Le condizioni dei due al momento non preoccupano particolarmente Allegri ma verranno comunque meglio valutate nei prossimi giorni.

" Bernardeschi ha preso un colpo al costato, Douglas Costa sull’ultimo tiro del primo tempo ha sentito affaticarsi il quadricipite e l’ho tolto".

Chi invece rischia di diventare un piccolo caso è Paulo Dybala che, dopo essersi scaldato a lungo, è subito rientrato negli spogliatoi senza aspettare il fischio finale quando Allegri ha inserito Emre Can al posto di Bernardeschi.

Il tecnico però spegne sul nascere ogni eventuale polemica con Dybala che, peraltro, nelle ultime settimane aveva praticamente sempre giocato titolare.

"Dybala via dalla panchina dopo il terzo cambio? Non l’ho visto. Forse aveva semplicemente freddo".

Infine per una volta Allegri ne ha anche per Mario Mandzukic , dato che il croato ha rovinato una buona prestazione con l'errato disimpegno in occasione del terzo goal firmato da Gervinho.

"Mario doveva fare morire la partita li, invece ha fatto morire me rigiocandola in mezzo. In certe situazioni non bisogna vergognarsi di scaraventare il pallone in tribuna. Anche perché io poi lo sapevo che sarebbe finita cosi…".

Una serataccia che non complica troppo i piani Scudetto della Juventus, saldamente prima a +9 sul Napoli, ma che fa suonare qualche campanello d'allarme in vista della trasferta di Madrid.