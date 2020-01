Juventus-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida il Parma all'Allianz Stadium nella 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri ospita in casa il di Roberto D'Aversa nel posticipo domenicale serale della 20ª giornata di . All'Allianz Stadium sono in palio punti pesanti per la lotta Scudetto e la zona europea: i piemontesi guidano la graduatoria a quota 48 punti, con un vantaggio di 2 lunghezze sui rivali dell' e un cammino di 15 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i ducali si trovano al 7° posto con 28 punti, frutto di 8 successi, 4 pareggi e 7 k.o.

Nei 24 precedenti fra le due squadre disputati in casa dei torinesi, il bilancio sorride a questi ultimi con 15 successi, 6 pareggi e 3 affermazioni dei gialloblù. L'ultimo colpo del Parma in casa della Juventus risale al 6 gennaio 2011, quando gli emiliani, allora guidati da Pasquale Marino, travolsero per 4-1 la Vecchia Signora, allenata da Gigi Delneri, con una doppietta di Giovinco, una rete di Crespo e una di Palladino.

Da allora sono arrivati 4 vittorie di fila per i piemontesi e un pareggio nell'ultimo incrocio della passata stagione. La Juventus è inoltre imbattuta in casa da ben 30 gare e ha conquistato il titolo simbolico di Campione d'inverno. In 2 delle ultime 4 stagioni di Serie A la squadra che ha chiuso in testa il girone d'andata non ha poi conquistato lo Scudetto a fine anno, entrambe le volte si è trattato del di Sarri. Tutte le 9 volte in cui Madama ha collezionato 15 vittorie nelle prime 19 partite di campionato, però, ha poi conquistato il titolo di Campione d' a fine stagione.

La Vecchia Signora è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato, e in settimana si è qualificata ai quarti di battendo l' , il Parma invece ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate ed è stato eliminato dalla negli ottavi di Coppa. Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il bomber dei bianconeri in campionato con 14 reti, ed è il giocatore dei top 5 campionati europei ad aver fatto più goal nelle partite casalinghe, mentre Andreas Cornelius è il giocatore più prolifico dei ducali con 6 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-PARMA

Juventus-Parma si disputerà la sera di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 50° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il posticipo domenicale serale della 20ª giornata di Serie A , Juventus-Parma , che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai due tecnici e ai protagonisti sul campo nel corso del programma Sky Calcio Club, condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere Juventus-Parma anche in diretta mediante Sky Go , sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è l'opzione rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compresa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarri schiererà i bianconeri con il 4-3-1-2. Davanti Higuain potrebbe spuntarla su Ramsey e far coppia dal 1' con Cristiano Ronaldo nel tandem d'attacco, con Dybala arretrato sulla trequarti alle spalle dei due. A centrocampo conferma per Rabiot nel terzetto con Pjanic e Matuidi. Fra i pali agirà Szczesny, dietro Cuadrado e Alex Sandro saranno i due terzini, mentre De Ligt affiancherà capitan Bonucci in mezzo. Squalificato Bentancur, Demiral ha concluso in anticipo la stagione per il suo grave infortunio. Ai box anche De Sciglio e Khedira, oltre al lungodegente Chiellini.

D'Aversa perde Gervinho per un problema muscolare e non potrà ancora disporre di Karamoh. Nel tridente offensivo potrebbe essere avanzato Kurtic come esterno sinistro, mentre Kulusevski agirà a destra e Inglese dovrebbe spuntarla su Cornelius per il ruolo di centravanti. In mediana Hernani potrebbe agire da playmaker, con Kucka e Barillà ai suoi lati come mezzali. Davanti al portiere titolare Sepe, la difesa sarà quella tipo, con Iacoponi e Bruno Alves coppia centrale e Darmian e Gagliolo terzini.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Kurtic.