Juventus-Parma, Cristiano Ronaldo recuperato: superata la sinusite

Cristiano Ronaldo ha superato la sinusite che lo aveva bloccato per due giorni ed oggi si è regolarmente allenato. Disponibile per Juventus-Parma.

Allarme rientrato alla . Cristiano Ronaldo, out nella gara di Coppa contro l' causa sinusite, oggi è tornato ad allenarsi regolarmente e quindi sarà a disposizione per il posticipo di domenica sera contro il .

Il portoghese, inizialmente convocato da Sarri, mercoledì sera aveva dato forfait e non si era neppure seduto in panchina mentre ieri aveva saltato la seduta di allenamento alla Continassa.

Oggi però la fastidiosa sinusite è stata superata, tanto che come riporta il giornaliero report della Juventus, Cristiano Ronaldo ha partecipato per intero alla seduta insieme ai compagni.

"Per preparare la prima del girone di ritorno, la squadra si è trovata questa mattina al JTC per una seduta di ripresa con lavoro fisico, possessi palla e partita (allenamento al quale ha partecipato anche Cristiano Ronaldo)”.

A questo punto, insomma, Ronaldo dovrebbe tornare nell'undici titolare già domenica sera contro il Parma a meno che Sarri non decida di risparmiarlo in vista di mercoledì sera quando allo 'Stadium' arriverà la per i quarti di .