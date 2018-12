Juventus, parla Agnelli: "Cambiare prima di essere costretti a farlo"

Andrea Agnelli ha parlato ai dipendenti della Juventus in occasione del party natalizio: "Abbiamo avuto il coraggio di rinnovarci"

Periodo di bilanci. Con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in prima linea. In occasione del party natalizio bianconero tenutosi alle OGR di Torino. Il numero uno di casa Continassa s'è reso protagonista di un discorso tra passato, presente e, soprattutto, futuro.

L'addio di Beppe Marotta ha rappresentato una grande svolta a livello societario. Agnelli non parla direttamente del neo amministratore delegato interista, ma fa capire come fosse necessario un cambiamento.

“Abbiamo avuto coraggio, in un momento in cui tutto andava bene, di rinnovare la prima linea di management della società. Mi sono ispirato a un concetto che mi ha sempre guidato: cambiare prima di essere costretti a farlo, per saper affrontare le sfide del futuro".

La Juventus ha subito una sorta di restyling, secondo il presidente zebrato c'era bisogno di dare nuova linfa all'assetto dirigenziale.

"Ora abbiamo una linea di management che guida le rispettive aree della società: sport, ricavi e servizi, totalmente rinnovata. Fresca e giovane per età ma non per esperienza all'interno del club. Una squadra che ci permetterà di affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2024, quando secondo me ci potranno essere grandi cambiamenti nel mondo del calcio”.

Poi, celebrazioni per le Juventus Women, elogiate in lungo e in largo da Agnelli. Con qualche parola dedicata anche all'Under 23 che, dopo un inizio poco confortante, sembra aver trovato la giusta quadra.