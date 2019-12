Juventus, Paratici svela il retroscena: "Parlammo con De Ligt durante il Golden Boy"

Il dirigente bianconero, a margine del Golden Boy 2019, ha confessato di aver parlato con De Ligt già nel dicembre 2018.

E' il secondo difensore più costoso della storia, cercato da tutte le big d'Europa nell'ultimo calciomercato. Alla fine Matthijs De Ligt è approdato alla , subito titolare in virtù dell'infortunio capitato a Chiellini. Dopo le difficoltà iniziali, ora l'olandese sta cominciando a mostrare le grandi doti viste all' .

A margine della cerimonia del Golden Boy, che ha visto Joao Felix come miglior giovane per l'edizione 2019, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha svelato di aver cominciato a parlare con De Ligt proprio nella scorsa premiazione, quando fu l'olandese ad essere incoronato miglior Under.

Premiato come miglior manager europeo, Paratici ha svelato il retroscena:

"L'anno scorso avevamo parlato qui con De Ligt, aveva visitato e respirato l'ambiente".

Era il dicembre 2018 e De Ligt aveva sì mostrato ottime cose, ma era ancora a metà della sua grandiosa stagione con l'Ajax, che portò il centrale ad eliminare la Juventus dalla e sfiorare la finale della stessa competizione.

A Torino il primo approccio, prima degli assalti decisivi nel 2020: